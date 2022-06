Hanoi (VNA) - Tous les travaux prévus dans le programme de la 3e session de la 15e législature, qui s’est terminée jeudi, ont été accomplis. Tel est le constat unanime des députés que la Voix du Vietnam a rencontrés.

Nguyên Thành Nam, député de la province de Phu Tho. Photo: VOV

Nguyên Thành Nam, député de la province de Phu Tho, s’est félicité de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de résolutions sur l’investissement dans certains projets d’infrastructures routières importantes.«La décision de l’Assemblée nationale d’investir dans ces projets d’autoroutes arrive à point nommé. Le développement socioéconomique des localités concernées en dépend. Mais le plus difficile sera la libération des terrains. Tout le système politique devra être mobilisé, et les collectivités locales devront dédommager les habitants expropriés et les reloger de façon appropriée», a-t-il déclaré.Hô Thi Kim Ngân, députée de la province de Bac Kan, s’est quant à elle intéressée à la mise en œuvre des décisions prises par l’Assemblée nationale.«L’Assemblée nationale a adopté des mesures énergiques qui ne pourront être appliquées que grâce à une grande détermination des ministères et secteurs. L’urgence pour ceux-ci est de publier rapidement les textes guidant l’application de ces lois et résolutions et de collaborer étroitement les uns avec les autres», a-t-elle proposé.Nguyên Phuong Thuy, députée de Hanoï, a elle aussi insisté sur la coopération entre l’Assemblée nationale, le gouvernement et les collectivités locales.«Les projets d’investissement adoptés cette fois-ci par l’Assemblée nationale sont d’une importance capitale pour le développement socioéconomique national. L’Assemblée nationale veillera à ce qu’ils soient mis en œuvre dans les délais et donnent les résultats escomptés», a-t-elle indiqué. - VOV/VNA