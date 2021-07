Des lots de vaccins du Japon au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La « diplomatie vaccinale » joue un rôle très importante. La Stratégie vaccinal et la « diplomatie vaccinale » sont mis en œuvre de manière méthodique et drastique, à différents niveaux, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu.

Le responsable a eu un échange avec la presse sur les efforts pour mettre en œuvre la « diplomatie vaccinale » dans le but de trouver des sources de vaccins ainsi que des solutions pour mettre en œuvre avec succès la Stratégie vaccinale du gouvernement.

A présent, la communauté internationale évalue que le Vietnam contrôle toujours la pandémie de COVID-9. Le Vietnam, classant le 15e place des pays les plus peuplés, figure parmi les 10 pays ayant le plus faible nombre de cas et de décès dû au coronavirus du monde. Cependant, la lutte contre la pandémie reste encore très compliquée, avec notamment la 4e vague épidémique qui se déclare depuis le 27 avril et l’apparition de la variante Delta.

Pour lutter contre la pandémie, l'accès au vaccin et la vaccination constituent les solutions indispensables.

Depuis le début de l'épidémie au monde comme au Vietnam, le Bureau Politique, le Secrétariat et le gouvernement prévoient et dirigent de manière globale la lutte contre l'épidémie, dont la mise en œuvre de la Stratégie vaccinale avec trois contenus : accès aux sources de vaccins de l'extérieur ; renforcement de la coopération internationale en matière de transfert de technologie et de production de vaccins ; accélération de l’étude et de la production de vaccins au pays afin d'assurer une vaccination sûre et efficace pour la population.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo : baoquocte



Le secrétaire général du Parti, le président, le président de l'Assemblée nationale et surtout le gouvernement et le Premier ministre ont prêté une grande attention au combat, tout en participant directement à de nombreuses actions.

Le Premier ministre a demandé drastiquement aux ministères de la Santé et des Affaires étrangères, d’autres ministères et secteurs concernés, ainsi qu'à plus de 90 agences de représentations du Vietnam à l'étranger de participer au combat contre le coronavirus. Lors des centaines de conversations téléphoniques et de contacts au pays et à l'étranger, les dirigeants vietnamiens ont toujours mentionné la coopération en matière de vaccin ainsi que l'accès aux ressources vaccinales des partenaires vietnamiens.

Alors, la « diplomatie vaccinale » a eu des résultats positifs. Concrètement, grâce au mécanisme Facilité COVAX, le Vietnam a reçu 2,6 millions de doses de vaccin. La Facilité COVAX s'est également engagé à donner plus de priorité au Vietnam et à livrer immédiatement 2 millions de doses de vaccin Moderna fournies par les États-Unis, via ce mécanisme, le 10 juillet.

La Chine a accordé au Vietnam 500.000 doses de vaccins et continuera à donner plus d'aide. Le Japon s'est engagée à fournir au Vietnam 2 millions de doses de vaccin, dont un million de doses ont été livrées à Hanoï le 16 juin et 400.000 autres sont arrivées à Ho Chi Minh-Ville le 2 juillet.

Au cours de la semaine prochaine, le Vietnam recevra le reste des vaccins et plus. La Russie a fait don de 1.000 doses de vaccin et a accepté l’octroi de 20 millions de doses de vaccin Spunik V en 2021. La partie russe a coopéré avec la société vietnamienne VABIOTECH pour transférer la technologie des vaccins à partir de juillet 2021.

Des tests pour le dépistage du coronavirus. Photo : VNA



En outre, les États-Unis ont placé le Vietnam sur la liste des pays prioritaires pour recevoir une aide vaccinale sur un total de 80 millions de doses engagés par le pays en faveur de la Facilité COVAX. En outre, Cuba, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, l'Inde et certains autres pays ont également des engagements spécifiques envers le Vietnam.



Le gouvernement et le Premier ministre visent à accélérer la mise en œuvre de la « diplomatie vaccinale », en se concentrant notamment sur trois axes principaux : coopération étroite dans la mise en œuvre des engagements du Vietnam signés avec les partenaires pour avoir 150 millions de doses de vaccin au service de la vaccination de 70 % de la population vietnamienne dans un avenir proche ; encouragement de partenaires bilatéraux et d’organisations internationales à fournir des sources de vaccins au Vietnam ; et promotion de la coopération plus profonde et plus active dans le transfert de technologie et la production de vaccins pour servir la production à long terme. -VNA