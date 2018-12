Hanoi, 24 décembre (VNA) – Le ministre de la Sylviculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong a demandé au secteur sylvicole de mettre en œuvre la Loi sur la Sylviculture et les contenus de l’accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, de gouvernance et d’échanges commerciaux (VPA/FLEGT).

Les localités ont la responsabilité de planifier et de contrôler l’emploi du foncier sylvicole. Photo : VNA

Lors de la conférence bilan de 2018 et de déploiement des tâches clés pour 2019, tenue le 24 décembre, le ministre Nguyên Xuân Cuong a estimé que la mise en œuvre synchronique du VPA/FLEGT et de la Loi sur la sylviculture était nécessaire pour développer durablement le secteur de la sylviculture.

En 2018, le Département général de la Sylviculture a achevé des indices et plans fixés. La valeur d’exportation des produits sylvicoles a atteint plus de 9,3 milliards de dollars, soit une hausse de 15,9% en glissement annuel et occupant 23% de la valeur d’exportations des secteurs agricoles et de développement rural.

Les marchés à l’export importants sont les Etats-Unis, le Japon, l’Union européenne, la Chine et la République de Corée.

La superficie de forêts concentrées en 2018 a atteint environ 231.523 ha, soit une hausse de 18,7% du plan annuel. Le pays a exploité 18,7 millions de mètres cubes, +3% en glissement annuel. Le taux de couverture forestière nationale de 2018 est estimé à 41,65%, soit une hausse de 0,2% en glissement annuel.

Pour l’année 2019, le secteur sylvicole renforcera l’application des progrès scientifique et des hautes technologies dans la production, la plantation afin d’améliorer la productivité et accordera plus d’attention au développement des usines de traitement équipées de nouvelles technologies, et à l’écoulement des produits.

Il s’efforcera d’augmenter la valeur de production sylvicole de 5,5-6% et d’atteindre une valeur d’exportation des articles en bois et produits sylvicoles de plus de 10,5 milliards de dollars. - VNA