Quang Ngai (VNA) - Le 11 octobre, le projet "Réduction des déchets solides du village de Go Co" incluant le modèle de "Village sans déchets" a été officiellement mis en œuvre dans le village de Long Thanh 2, commune de Pho Thanh, district de Duc Pho, province centrale de Quang Ngai.

Ce projet, financé par l’Organisation pour l'environnement du Pacifique (Pacific Environment - PE) à hauteur de plus de 10.000 dollars, a pour but d’aider les populations locales à effectuer le tri des déchets, à composter et à utiliser l’engrais organique pour l’agriculture. Le projet vise également à sensibiliser les locaux à la réduction de l’utilisation des objets en plastique jetables.

Ce projet est déployé du 11 octobre au 16 novembre.

S’exprimant lors de la cérémonie de déploiement du projet, le président du Conseil des géoparcs mondiaux de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Guy Martini, a fait don de 75 millions de dôngs (3.000 dollars) à Go Co pour mener des activités de promotion de la valeur patrimoniale de ce village -VNA