Ninh Thuân (VNA) - Le Parc national de Phuoc Binh, situé dans la commune du même nom, district de Bac Ai, province de Ninh Thuân (Centre), est réputé pour sa riche biodiversité et pour la beauté de ses paysages. À cela s’ajoutent des températures certes chaudes, mais sèches, ainsi qu’un climat subtropical, ajoutant ainsi aux belles perspectives pour y développer le tourisme de repos et de relaxation en pleine forêt.

Portail d’entrée du Parc national de Phuoc Binh

Créé en 2016, le Parc national de Phuoc Binh s'étend sur une superficie de près de 20.000 ha, à 65 km de la ville de Phan Rang - Thap Chàm sur une altitude de 300 à 1926 m de la mer.

Le parc possède quatorze catégories botaniques et végétales forestières et y abrite plus de 1.300 sortes d’animaux, dont 75 reconnus d’espèces rares et 58 inscrits dans la liste rouge par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN en anglais).