Le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de trouver de bonne solutions pour dégager des obstacles, en vue de promouvoir la production et l'exportation des produits sylvicoles et aquatiques, lors d’une conférence tenue jeudi 13 avril à Hanoi.

Selon le Premier ministre, les exportations des produits sylvicoles et aquatiques du pays sont devenues un point lumineux du secteur agricole, et sont l'une des rares secteur ayant excédent commercial élevé de plus de 10 milliards de dollars, contribuant au développement économique, à l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté du pays.

En 2022, les exportations de bois et produits forestiers sont estimées à 17,1 milliards de dollars, dépassant 3,8% du plan fixé. Cette industrie se fixe également un objectif d'exportation de 17,5 milliards de dollars en 2023. Le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques a atteint également 11 milliards de dollars, en hausse de 23,8 % par rapport à la même période en 2021 et 22,2 % supérieur au plan (9 milliards de dollars), le plus élevé jamais enregistré. L'objectif de l'industrie en 2023 est d'environ 10 milliards de dollars, a indiqué le Premier ministre.

Cependant, en trois premiers mois de 2023, la valeur totale d'import-export de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a été estimé à 20,63 milliards de dollars, en baisse de 11,2% sur un an, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'identifier la situation pour surmonter les difficultés et les défis, de trouver de bonnes solutions adaptées aux évolutions des marchés national et étranger, en vue de promouvoir le développement rapide et durable et atteindre les objectifs fixés. -VNA