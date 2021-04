Hanoï, 15 avril (VNA) - Le général de corps d'armée Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a reçu les ambassadeurs du Laos, du Cambodge, de Chine et de Russie au Vietnam, le 14 avril à Hanoï.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (droite) a reçu l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngbuongnuang. Photo : qdnd.vn

L'ambassadeur du Laos, Sengphet Houngboungnuang, a félicité Phan Van Giang pour sa nomination au poste de ministre de la Défense du Vietnam et a exprimé sa conviction que le ministre contribuera davantage à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les armées.

Les deux parties ont affirmé que la coopération en matière de défense est un pilier important des relations bilatérales et contribue de manière significative à l’œuvre de construction et de défense national de chaque pays.

Compte tenu de l'évolution inattendue de la situation régionale et internationale, les deux pays devraient maintenir et resserrer l'amitié traditionnelle et la solidarité particulière, et les liens de défense en particulier, ont-ils déclaré.

Ils sont convenus d'intensifier l'échange de délégations, en particulier celles de haut niveau, afin de discuter des questions stratégiques d'intérêt commun, et d'améliorer la coopération entre les sphères, en particulier la défense et l'armée.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang prend une photo de souvenir avec l'ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Chay Navuth. Photo : qdnd.vn

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur cambodgien Chay Navuth, Phan Van Giang a salué les efforts du gouvernement, de l'armée et du peuple cambodgiens dans le combat contre le COVID-19.

Ils ont partagé le point de vue selon lequel la coopération en matière de défense est l'un des principaux piliers des relations entre les deux pays et ont consenti à intensifier les échanges de délégations dans les temps à venir.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (droite) et l'ambassadeur de la Chine au Vietnam, Xiong Bo. Photo : qdnd.vn

Lors d'une réception pour l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo, Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations avec la Chine et déploierait tous les efforts pour consolider et renforcer les relations traditionnelles et le partenariat de coopération stratégique intégrale avec le pays voisin.

Le ministre a informé l'ambassadeur Xiong Bo des prochaines activités extérieures en matière de défense qui seront organisées par le Vietnam et la Chine dans les temps à venir.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang reçoit l'ambassadeur de la Russie au Vietnam Konstantin Vnukov. Photo : qdnd.vn

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur russe Konstantin Vnukov, le ministre a déclaré que le Vietnam chérissait toujours les relations de longue date avec la Russie et ferait tout son possible pour promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays, dont la coopération en matière de défense et technique militaire.

Il a appelé l'ambassadeur, quelle que soit sa position, à contribuer davantage aux relations bilatérales.

Les deux parties ont passé en revue l'organisation des activités de défense au sein de l'Année du Vietnam en Russie et l’Année au Vietnam en Russie et le 25e anniversaire de la signature du traité sur les principes de base de l'amitié Vietnam-Russie, et le 70e anniversaire des relations diplomatique Vietnam-Russie l'année dernière. Les pays travaillent d'arrache-pied pour préparer les Jeux de l'Armée cette année.- VNA