Lors de la conférence de presse tenue le 25 juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Salon international de la défense et de la sécurité du Vietnam 2020 (VIDSE 2020) aura lieu à Hanoï du 4 au 6 mars 2020, a annoncé le comité organisateur lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale le 25 juillet.

L'événement sera organisé conjointement par les ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, la société par actions de la publicité et des foires internationales de Hanoï (Hanoi Advertising and International Fair - HADIFA) et la société britannique Clarion Events.

Il s’agira d’un rendez-vous de centaines de fournisseurs domestiques et étrangers, leur permettant de partager des informations sur les technologies. L’événement offrira au secteur de la défense et de la sécurité du Vietnam l’opportunité d’accéder à des équipements et solutions modernes.

Des pièces de rechange d'aéronefs, des technologies de l'intelligence artificielle, des systèmes de surveillance et de logistique, du matériel d'armement, des technologies des télécommunications, entre autres, seront exposés.-VNA