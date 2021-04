Des lauréats lors de l'édition en 2020. Photo: baoquocte

Hanoi (VNA) - Suite au succès des concours précédents, l'ambassade de Pologne au Vietnam a récemment lancé le concours Wikipedia 2021 sur le thème "Patrimoine des pays de Visegrád (V4)".



Il s'agit de la plus grande compétition jamais réalisée grâce à la coopération de quatre pays du Groupe de Visegrád (V4) que sont la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.



Il est ouvert à tous les citoyens vietnamiens âgés de plus de 18 ans.



Les candidats peuvent soumettre des articles (textes simples ou textes avec photos et/ou clips vidéo) sur les patrimoines des pays de Visegrád d’ici à 22 juin 2021. Chaque article doit avoir au moins 1.000 mots.



Les articles doivent être publiés sur www.wikipedia.org, puis à l’adresse : www.disanv4.com



La liste des lauréats sera dévoilée fin juin. 2.000 dollars en espèces seront distribués au 1er prix, 1.500 dollars et 1.000 dollars aux 2e et 3e prix. A cela s'ajoutent 5 prix d’encouragement d'une valeur de 100 dollars chacun.



Ce concours a été organisé pour la première fois en 2019, financé par l'ambassade de Pologne au Vietnam. La première édition sur le thème «la géographie de la Pologne» fut très réussie, attirant près de 2.000 candidatures. Le premier prix était un voyage de 7 jours en Pologne.



En 2020, sous les auspices du Bureau de l'UNESCO à Hanoi, le concours avait vu le nombre des participants doubler. -CPV/VNA