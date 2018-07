Découvrir Hanoi en bus à impériale à toit ouvert.

Hanoi (VNA) - La compagnie générale des transports de Hanoi (Transerco) lancera un bus de nuit à impériale à toit ouvert de 19h30 à 20h30 à partir du 1er août pour attirer plus de passagers.Après sa mise en service le 30 mai dernier, le service de bus à impériale a attiré l'attention des habitants et des touristes. Equipé de systèmes d’explication automatique multilingue en vietnamien, anglais, chinois, allemand, espagnol, japonais et français ainsi que d’un large écran LCD, d’un GPS, du wifi gratuit, d’un réfrigérateur, des ports de recharge USB, et des caméras de surveillance, chaque bus à deux niveaux reconnaissable entre mille par son rouge éclatant a une capacité de près de 80 places assises.De l’Opéra de Hanoi au Temple de la Littérature, à l’ancienne citadelle impériale de Thang Long en passant par le Lac de l’Epée restitué, le mausolée du Président Hô Chi Minh, les navettes proposées toutes les 30 minutes, de 09h00 à 18h le jour et de 19h30 à 20h30 la nuit, traversent 25 rues, plus de 30 patrimoines sur un trajet de 13,8 km.Le tour de ville en bus à impériale est le premier du genre à Hanoi, permettant aux touristes de contempler d’en haut à souhait Hanoi.Le bus à impériale à toit ouvert joue un rôle important dans le développement des transports publics à Hanoi qui a accueilli en 2017 près de 24 millions de touristes, soit une hausse de 9% comparé à 2016. –VNA