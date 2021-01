Quang Binh (VNA) - L’Association britannique de recherche de cavernes a établi le classement des trois plus grandes grottes du monde. Parmi elles, se trouvent la grotte de Son Doong et la grotte En dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng dans la province de Quang Binh (Centre), a déclaré le 8 janvier le vice-président du comité populaire de la province de Quang Binh, Hô An Phong.

La grotte de Son Doong. Photo : Oxalis Adventures-Ryandeboodt/Vietnam+

- La grotte de Son Doong mesure près de 300 m de haut



La plus grande grotte du monde est la grotte de Son Doong, annoncée en 2009 par l’organisation Guinness avec une longueur de près de 9 km, une largeur de 150 m et une hauteur de 200 m, assez grande pour accueillir un quartier de New York, un immeuble de 40 étages ou un Boeing 747. Si l’on compte une rivière souterraine d’une profondeur de 78 m, cette grotte mesure près de 300 m de haut.

Tandis que la 2e plus grande grotte du monde est la cave Deer dans le parc national de Gunung Mulu en Malaisie, avec 100 mètres de haut, 90 mètres de large et 2 kilomètres de long.

- La cave de Hang En est la troisième plus grande grotte du monde

La troisième plus grande grotte du monde est la grotte En, dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, d’une longueur de près de 2 km, l’embouchure de la grotte mesure 120 m de haut et 140 m de large.

- La cave Pygmy est 4e plus grande cave au monde

La 4e plus grande grotte du monde est la grotte Pygmy, également dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng avec une longueur de 845 m et une hauteur et une largeur de plus de 100 m. La Cave Pygmy fait partie du système de caves Tiger Over.

- Le gouffre Kong

L’ensemble du système de cette grotte a un gouffre gigantesque que les explorateurs ont récemment appelé le gouffre Kong. En 1997, la BCRA a découvert un chemin menant au gouffre de Kong après avoir nagé pendant 20 minutes à travers la grotte Dai A. Mais la sortie de cet endroit était encore un mystère à l’époque, aussi était-il appelé autrefois le gouffre de l’Impasse (Ngo Cut).

Au début de 2020, les explorateurs de Jungle Boss sont retournés au gouffre Kong pour l’explorer, ont estimé sa hauteur à 450 m. Le nom Kong lui a été donné, car lors de la prise de photo avec un drone, il ressemblait à King Kong, le singe héros du film éponyme, dont de nombreuses scènes ont été tournées à Quang Binh. Actuellement, le gouffre de Kong est considéré comme l’un des gouffres les plus profonds du monde. – NDEL/VNA