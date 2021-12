LE président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le roi cambodgien Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - A l’occasion de la visite d’Etat du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc au Cambodge les 21 et 22 décembre sur invitation du roi cambodgien Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, les deux parties ont publié une Déclaration commune.

Selon le texte, pendant son séjour au Cambodge, le président Nguyên Xuân Phuc a eu un entretien avec le roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni et s'est rendu à la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk.

Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre le Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Photo : VNA

Le président vietnamien a également eu des entrevues avec le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, et le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Dans le cadre de sa visite au Cambodge, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a également rencontré le patriarche suprême de l'école bouddhiste Mohanikai, Tep Vong dans la pagode Unnalom, et celui de l'école Thommayutnikai, Bour Kry, dans la pagode Svay Pope.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, ont assisté à la cérémonie de mise en chantier du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge - don du Parti communiste, de l'État et du peuple du Vietnam au gouvernement et au peuple cambodgiens

Les deux parties ont hautement apprécié l'importance de la première visite d'État du président Nguyên Xuân Phuc au Cambodge en sa qualité de président de la République socialiste du Vietnam. La visite a également marqué l'ouverture de l'Année d'amitié Vietnam - Cambodge, Cambodge - Vietnam 2022.

Photo : VNA

Dans une atmosphère de solidarité, d'amitié, de compréhension mutuelle et de confiance, les dirigeants des deux pays se sont informés de la situation actuelle dans leurs pays respectifs et eu un échange de vues approfondi sur tous les domaines de la coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

Le roi cambodgien Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni et d'autres dirigeants cambodgiens ont chaleureusement accueilli le président Nguyên Xuân Phuc et la délégation vietnamienne de haut niveau lors de leur visite au Cambodge, qui a contribué à renforcer la solidarité, l'amitié et les liens traditionnels entre les deux pays voisins.

Ils ont loué les grandes réalisations que le pays et le peuple du Vietnam ont enregistrées dans l’œuvre de Renouveau, de la construction et du développement nationaux, et ont souhaité que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, réalise avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti, pour un Vietnam plus prospère avec un rôle et une position de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement intégral, étroit et de plus en plus substantiel et efficace des relations Vietnam - Cambodge au cours des 55 dernières années.

Malgré la pandémie de Covid-19, les liens politiques entre les deux pays se sont continuellement renforcés par le maintien des échanges de délégations de haut niveau, des rencontres directes, des conversations téléphoniques et des discussions virtuelles, tout en valorisant efficacement des mécanismes de coopération bilatérale. Les deux parties se sont étroitement coordonnées et se sont régulièrement soutenues de manière opportune et efficace dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le roi cambodgien a exprimé sa profonde gratitude à l'État et au peuple vietnamiens pour avoir aidé le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire d’hier ainsi que pour avoir toujours soutenu le Cambodge dans l’œuvre de l’édification nationale d’aujourd’hui.

Nguyên Xuan Phuc a affirmé que l'État et le peuple vietnamiens respectaient, appréciaient et se souvenaient toujours des bons sentiments, du soutien et de l'aide précieux accordés par le feu roi Norodom Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni, les dirigeants et le peuple cambodgiens au peuple vietnamien.

Les deux parties ont souligné l'importance et la nécessité de donner la priorité au renforcement et au développement des relations bilatérales selon la devise de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et stabilité à long terme ».

Dans le même temps, les deux parties devraient continuer à respecter pleinement les principes énoncés dans les Déclarations communes Viet Nam-Cambodge en 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 et 2019, à respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre et à régler les problèmes émergeants entre les deux pays en voie pacifique.

Pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cambodge (24/06/1967 – 24/6/2022), les deux parties ont convenu de promouvoir les rencontres de haut niveau et les échanges de délégations à tous les niveaux, d'encourager les échanges entre les deux peuples, notamment entre provinces limitrophes.

Les deux parties ont souligné l'importance de la communication et de l'éducation du peuple, en particulier des jeunes des deux pays, sur leur amitié, leur solidarité et leur confiance mutuelle.

Elles ont salué la coopération économique, commerciale et d'investissement bilatérale. Les échanges commerce bilatéraux ont connu une croissance positive malgré la pandémie de Covid-19.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre de l'Accord sur la promotion et la protection des investissements et de l'Accord de non-double imposition, de faciliter le développement du commerce frontalier en accélérant la signature de l'Accord sur le commerce frontalier, de mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord sur le développement et la connexion des infrastructures commerciales frontalières, continuer d'explorer la construction de nouveaux marchés frontaliers et de zones économiques spéciales dans les provinces limitrophes. Les deux parties ont convenu d'accélérer l'achèvement du plan directeur sur la connectivité économique Viet Nam – Cambodge 2030 d'ici la fin de 2022.

Les deux parties ont souligné l'importance de travailler ensemble pour faire face aux impacts médicaux, économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19. À cet égard, les deux parties accéléreront les discussions en vue de la reconnaissance mutuelle des passeports/certificats de vaccination, de la facilitation des voyages pour les citoyens des deux pays, de la reprise rapide des vols directs entre les deux pays de manière sûre, apportant ainsi une contribution pratique au processus de reprise socio-économique durable de chaque pays dans la « nouvelle normalité » et la période post-pandémique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité sur la base du principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser leurs territoires respectifs pour nuire à la sécurité de l'autre, et de mettre effectivement en œuvre les accords existants sur la coopération en matière de défense et de sécurité, renforcer la coordination dans le maintien de la stabilité politique, de la sécurité, de l'ordre social et de la sûreté dans chaque pays, améliorer l'efficacité de la gestion et de la protection des frontières, utiliser efficacement les mécanismes de coopération existants et poursuivre les efforts conjoints pour la recherche et le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur vie au Cambodge.

En ce qui concerne la coopération frontalière, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre pleinement et sérieusement les traités, accords liés à la frontière des deux pays, dont deux documents juridiques confirmant les réalisations de 84 % des travaux de démarcation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam – Cambodge. Les deux parties continueront leur négociation pour achever les 16% des travaux restants et coordonneront les efforts pour trouver des solutions permettant de résoudre de manière satisfaisante les problèmes qui se posent dans un esprit de solidarité et d'amitié.

Le président Nguyen Xuân Phuc a remercié le Roi, le Premier ministre et les dirigeants cambodgiens pour le soutien continu et le traitement non discriminatoire accordé aux personnes d'origine vietnamienne vivant au Cambodge au cours des dernières années.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans le domaine de la santé publique. Le président Nguyên Xuân Phuc a réaffirmé que le Vietnam continue de fournir des soins de santé et des traitements aux patients cambodgiens dans les hôpitaux basés à Ho Chi Minh-Ville, de la même manière que les patients vietnamiens et conformément au système de paiement du Vietnam pour les patients non assurés.

Les deux parties ont estimé la coordination régulière et étroite entre les deux pays lors des forums internationaux et régionaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN.

Elles ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol ; de renforcer le dialogue, la construction de la confiance ; de ne pas menacer ni utiliser la force ; de respecter le droit international et de régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS); aider les parties à appliquer strictement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi qu'à promouvoir l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international, dont l'UNCLOS de 1982.

Lors de cette visite, le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen ont assisté à la signature et à l'attribution de 7 documents de coopération entre les deux gouvernements et les ministères et secteurs des deux pays, ainsi que de nombreux contrats et accords de coopération commerciale entre les entreprises deux parties, dont le procès-verbal de la 19e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge et des documents de coopération dans la sécurité, la défense, le commerce, l'éducation, la justice et la coopération frontalière.

Le président Nguyên Xuân Phuc a chaleureusement invité le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk et les dirigeants cambodgiens, à se rendre au Vietnam.

Le roi cambodgien, la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk et les dirigeants cambodgiens ont accepté l'invitation avec plaisir. - VNA