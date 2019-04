Hanoï, 28 avril (VNA) – A l’information du décès de l’ex-président vietnamien Le Duc Anh, les dirigeants chinois, laotiens, cambodgiens et cubains ont adressé leurs condoléances aux dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du peuple vietnamien et à la famille du défunt.

L’ex-président Le Duc Anh. Photo : VNA



Dans un télégramme adressé au secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste vietnamien (PCV) et president Nguyen Phu Trong, le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président Xi Jinping a exprimé ses “profondes condoléances”.



“Le camarade Le Duc Anh a eu des contributions importantes à la cause de l’édification et de développement national du Vietnam, et a constamment fait des efforts pour promouvoir le développement des relations entre le Vietnam et la Chine. Avec son décès, le peuple vietnamien a perdu un dirigeant remarquable, le peuple chinois a perdu un ami proche”, a écrit le leader chinois.



Dans leur message de condoléances, le CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le CC du Front laotien pour l’édification nationale ont apprécié les grandes contributions de M. Le Duc Anh à la lute pour l'indépendance nationale, ainsi qu’à l’oeuvre de protection, d’édification et de développement national du Vietnam au cours de ces huit décennies.



“M. Le Duc Anh a apporté ses contributions importantes au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité special et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam au cours de cette période”, ont-ils écrit.



Le président du Parti populaire cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, s’est déclaré "très triste" en s’informant du décès de M. Le Duc Anh, qui est, selon lui, un dirigeant ayant des contributions importantes à la construction et au développement national du Vietnam.



De son côté, le président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a exprimé ses profonds regrets devant le décès du camarade Le Duc Anh, un ami proche qui a contribué de manière significative au développement d’étroites relations entre Cuba et le Vietnam.



Le même jour, le premier secrétaire du CC du Parti communiste cubain, Raúl Castro Ruz, a envoyé un message de condoléances au secrétaire général du CC du PCV et président Nguyen Phu Trong.

L'ex-président vietnamien Le Duc Anh est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave.

Pour lui rendre hommage, le CC du PCV, l’Assemblée nationale, la présidence de la République, le gouvernement, le CC du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé de lui réserver les obsèques nationales.



Le comité d’organisation des funérailles est composé de 39 membres et dirigé par le secrétaire général du PCV et président Nguyen Phu Trong.



La visite de condoléances aura lieu de 07h00 à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi. La cérémonie commémorative commencera à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi. L’enterrement aura lieu à partir de 17h00, le 3 mai 2019, au Cimetière municipal de Hô Chi Minh-Ville.



Des hommages seront organisés au même moment au Hall de la Réunification de Hô Chi Minh-Ville, et au siège du Comité populaire de Thua Thiên-Huê.



Ses funérailles seront retransmises en direct par la radio nationale la Voix du Vietnam et la Télévision du Vietnam. Les drapeaux vietnamiens seront mis en berne les 3 et 4 mai 2019, période de deuil national. – VNA