Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a décaissé 55.000 milliards de dongs (près de 2,4 milliards de dollars) de l'enveloppe de relance économique entre janvier et août, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Ainsi, les programmes de prêts préférentiels via la Banque des politiques sociales ont atteint 10.073 milliards de dongs (438 millions de dollars) tandis qu'une aide pour la location de logement d’une valeur de 3.045 milliards de dongs (132 millions de dollars) a été octroyée à 4,54 millions de travailleurs dans tout le pays.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que le soutien à la location de logement des travailleurs n'a pas été mis en œuvre comme prévu en raison de la différence de données lors de l’élaboration des politiques.

Les ministères, organes et localités ont mis en œuvre rapidement et efficacement la Résolution N°01/NQ-CP sur les tâches et solutions nécesssaires pour le plan de développement socio-économique, les prévisions du budget de l'État 2022 et la Résolution N°02/NQ-CP sur les tâches et solutions pour l'amélioration de l'environnement d'affaires et de la compétitivité nationale, ainsi que le Programme de relance et de développement socioéconomique et celui de prévention et de lutte contre la pandémie de COVID-19 (2022-2023).

D'autre part, la Banque d'État du Vietnam a opéré de manière synchrone, proactive et flexible avec les politiques de l'excercice financière et monétaire sans négliger l’accélération du décaissement des investissements publics et de résoudre les difficultés en termes d'institutions, de mécanismes et de politiques, a dit le ministre du ministère du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung.

Le ministre a souligné la tendance à la reprise de l'économie vietnamienne au cours des huit premiers mois de l'année, notamment la stabilité de la macroéconomie et l'assurance des grands équilibres.- VNA