Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire supérieur de Hanoi a commencé lundi 11 juillet à entendre les appels des jugements rendus à l’encontre de l’ancien président du Comité populaire de la ville de Hanoi Nguyên Duc Chung pour une affaire de passation du marché public.

L’ancien président du Comité populaire de la ville de Hanoi Nguyên Duc Chung devant la justice. Photo : VNA

Deux des sept autres condamnés, l’ancienne cheffe de bureau du Département du plan et de l’investissement de Hanoi Pham Thi Kim Tuyên et l’ancienne cheffe de cabinet du Département du plan et de l’investissement de Hanoi Pham Thi Thu Huong ont fait appel de leur verdict prononcé lors du procès en première instance devant le Tribunal populaire de Hanoi.Les violations commises par Nguyên Duc Chung et ses complices en agissant de connivence pour aider la compagnie Nhât Cuong à remporter deux adjudications de la numérisation des données du Département du plan et de l’investissement de Hanoi ont causé des préjudices de plus de 26 milliards de dôngs à l’Etat.Nguyên Duc Chung a été condamné en première instance à trois ans de prison pour abus de pouvoir en exercice d’une mission publique, Pham Thi Kim Tuyên à quatre ans et six mois de prison et Pham Thi Thu Huong à trois ans et six mois de prison.Leur procès en appel devrait durer jusqu’à mercredi 13 juillet. Le protagoniste de l’affaire, Bui Quang Huy, a pris la fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt. – VNA