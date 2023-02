Thua Thien-Huê, 12 février (VNA) - Les travaux de constuction de l’Aeon Mall Huê, le septième centre commercial d'Aeon au Vietnam et le premier du genre dans la région Centre, ont commencé le 11 février dans la province de Thua Thien-Huê.

Les délégués lors de la cérémonie de mise en chantier. Photo : Vnexpress

Couvrant plus de 8,6 ha, dont 2.500 m² pour le stationnement des véhicules, la galerie marchande dispose d'espaces pour l'alimentation, la mode, les loisirs et une supérette.Situé dans la nouvelle zone urbaine d'An Van Duong dans le quartier An Dong de la ville de Huê, le projet, d'un investissement total de plus de 169 millions de dollars, devrait être mis en service en 2025.Le groupe japonais de distribution AEON compte actuellement quelque 200 magasins au Vietnam, dont six centres commerciaux et supermarchés. La plupart des supermarchés sont concentrés à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoi. Le groupe prévoit d'investir dans 16 projets supplémentaires au Vietnam d'ici 2025, dont 3-4 à Hanoï.- VNA