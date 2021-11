Lors de la réunion virtuelle de consultations des ministres de l'Économie de l'ASEAN et du Canada. Photo :congthuong

Hanoï (VNA) - La réunion virtuelle de consultations des ministres de l'Économie de l'ASEAN et du Canada a eu lieu le 17 novembre sous l'égide du ministre des Finances et de l'Économie II du Brunéi Darussalam, Mohd Amin Liew Abdullah; de la ministre du Commerce international, et de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, Mary Ng.

Les deux ministres ont convenu d'entamer des négociations sur l'accord de libre-échange ASEAN-Canada, l'une des initiatives de coopération économique prioritaires du Brunei au cours de son année de la présidence de l'ASEAN 2021. Ils ont été unanimes à confier la tâche aux responsables économiques des deux parties de poursuivre les discussions sur le plan de travail pour lancer le processus de négociation de cet accord dans un proche avenir.

Lors de la réunion, les ministres ont discuté de la situation régionale du commerce et de l'investissement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des recommandations pour renforcer l'intégration économique ASEAN - Canada du Conseil des affaires Canada-ASEAN (CABC).

Ils ont également échangé leurs points de vue sur la manière de réponse aux impacts de COVID-19 sur les économies des pays de la région et ont réaffirmé leur engagement à continuer de rechercher des moyens de les atténuer. De même, ils ont souligné l'importance de la coopération mondiale, notamment la garantie d'un accès équitable, sûr et efficace aux vaccins.

A cette occasion, le Vietnam et les pays de l'ASEAN ont également salué la contribution du Canada au Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN afin de promouvoir une reprise économique plus forte après la pandémie.

Le Vietnam a proposé des orientations de coopération économique entre l'ASEAN et le Canada dans les temps à venir pour assurer la circulation des biens et services, renforcer la chaîne d'approvisionnement régionale dans le contexte où l'économie mondiale impactée négativement par le COVID-19.-VNA