Hanoï (VNA) – Poursuivant les travaux du 6e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (13e mandat), le Comité central du Parti a travaillé le 6 octobre en séance plénière pour discuter du Projet de continuer à promouvoir l'industrialisation et la modernisation du pays jusqu'en 2030, de vision 2045.

La séance de travail était placée sous l’égide de Vuong Dinh Hue, membre du Bureau Politique, président de l'Assemblée nationale.

Dans l'après-midi, le Comité central du Parti a travaillé en groupe, discutant du rapport sur la situation socio-économique, le budget de l'État en 2022, les prévisions du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État pour 2023 et le Plan financier et budgétaire de l'État pour la période 2023 à 2025. - VNA