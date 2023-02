Hanoï (VNA) - Les flux d'investissements directs étrangers ( IDE ) vers le Vietnam ralentissent, cependant ils seront plus fortes dans les temps à venir, a déclaré le représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hanoï, Nakajima Takeo.

Photo: VNA

Citant les résultats d'une enquête menée auprès de 3.100 entreprises basées au Japon, Nakajima Takeo a déclaré que le Vietnam se classait au quatrième rang mondial en termes de destinations d'exportation pour les entreprises japonaises, et au deuxième juste derrière les États-Unis pour attirer les investissements étrangers du Japon, ce qui montre le grand intérêt des entreprises japonaises au Vietnam car ils pensent que le marché vietnamien se développe fortement et soit une destination de nombreuses entreprises.Selon l'enquête JETRO qui a reçu des réponses de 600 entreprises japonaises opérant au Vietnam, 60% des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles augmenteraient leurs investissements au Vietnam dans les un à deux ans à venir, un nombre le plus élevé parmi les pays d'Asie du Sud-Est.