Photo: internet



Hanoï (VNA) - Près de 150.000 personnes sont venues grossir les rangs des travailleurs vietnamiens à l’étranger au cours de l’année 2019, a annoncé le Département de gestion des travailleurs à l’étranger, relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



Au total, le Vietnam compte plus de 650.000 travailleurs qui résident dans plus de 40 pays du monde et exercent plus de 30 métiers différents.

C’est le Japon qui aura accueilli le plus important contingent de travailleurs (80.000 personnes), suivi de Taïwan (plus de 54.000 personnes) et de la République de Corée (plus de 7000 personnes).

Pour la 5e année consécutive, le nombre de travailleurs vietnamiens à l’étranger est donc supérieur à 120.000. - VOV/VNA