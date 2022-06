Des péages sans barrières sur l'autoroute Hanoï - Hai Phong. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Des péages sans barrières sur l'autoroute Hanoï - Hai Phong, délivrance des passeports sur le portail national des services publics... voici autant de nouvelles politiques et réglementations qui entreront en vigueur en juin 2022.



Dans un premier temps, à partir du 1er juin, entreront immédiatement en vigueur de nombreuses nouvelles politiques et réglementations notamment sur la durée des cours de conduite et le système de péage électronique pour voitures (ETC).



Selon la Direction des routes du Vietnam, à partir du 1er juin, l'autoroute Hanoï - Hai Phong cessera le fonctionnement de ses péages manuels. La Compagnie générale de développement des infrastructures et d’investissement financier du Vietnam (Vidifi) pilotera le télépéage sans escale (ETC) pour les véhicules circulant sur cette autoroute.



Par conséquent, les véhicules entrant délibérément dans ladite autoroute et qui n'affichent pas de cartes ETC, ou qui en sont détenteurs sans crédits pour la circulation, se verront infliger une amende de deux à trois millions de dôngs ainsi qu’une suspension du permis de conduire pour une durée d’un à trois mois.



Délivrance des passeports sur le portail des services publics



En mettant en œuvre le projet "Développer l'application des données sur la population, l'identification et l'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, vision jusqu'en 2030", le Département de l'immigration (relevant du ministère de la Police) coordonne avec les agences compétentes à déployer les services publics en ligne afin de délivrer des passeports (sans puce électronique) aux citoyens sur le portail du service public du ministère de la Police (http://dichvucong.bocongan.gov.vn.).



Ce service sera mis en place sur tout le territoire à partir du 1er juin 2022.



À partir de cette date, les citoyens peuvent se connecter au portail du Service public du ministère de la Police pour déposer leurs documents, payer les frais en ligne, recevoir les passeports par la poste ou venir les recevoir directement à l'agence de gestion de l'immigration une fois que les résultats sont disponibles.



Augmentation de la durée de pratique de la conduite sur route



Afin d'aider les apprentis à pratiquer davantage la conduite sur route pendant leurs études, la circulaire 04/2022/TT-BGTVT a adapté le programme de formation à la conduite des voitures des permis B1, B2 et C.



A partir du 15 juin, le temps de pratique requis à la conduite sur la route verra les changements suivants : pour le permis B1 (véhicule à transmission automatique), le temps de pratique sur route passera de 20 à 24 heures ; pour le permis B2 (véhicule de 8 places maximum et dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes), le temps de pratique sur route passera de 36 à 40 heures ; pour le permis C (autorisant la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes), le temps de pratique sur route passera de 45 à 48 heures.-CVN/VNA