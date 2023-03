Hanoi (VNA) - Le président de Business France a déclaré que les entreprises vietnamiennes auront de nouvelles opportunités de développement lorsque la France se réindustrialisera, nécessitant beaucoup de ressources étrangères.

Leprésident de Business France,Pascal Cagni. Photo: Vnexpress

"La France est un bon point d'appui pour que le Vietnam entre en Europe", a déclaré au journal VnExpress Pascal Cagni, président de Business France - agence gouvernementale française de soutien au commerce et à l'investissement internationaux, en marge du Forum Asie Pacifique des conseillers au commerce extérieur de la France à Ho Chi Minh-Ville la semaine dernière.



Pascal Cagni a déclaré que les étroites relations France-Vietnam au cours de ces 50 dernières années, depuis l'établissement des liens diplomatiques, constituent une condition favorable pour les deux parties. La France est un partenaire important du Vietnam, se classant au troisième rang des pays européens en termes de capitaux d'investissement. Jusqu'au début de cette année, la France avait versé 3,6 milliards de dollars au Vietnam, avec environ 300 entreprises employant près de 50.000 personnes. Cependant, en sens inverse, les investissements vietnamiens dans l'Hexagone restent faibles.



La plupart des entreprises vietnamiennes choisissent le marché intérieur et les pays voisins comme le Laos, le Cambodge, la Chine ou l'Indonésie. Cependant, l'opportunité d'entrer dans d'autres territoires comme la France est très ouverte, en particulier dans les secteurs liés à la transition verte, au zéro émission et à la durabilité environnementale.



Le président de Business France a déclaré qu'après l'épidémie, la France a mis en place un grand plan de relance de la réindustrialisation, misant sur l'innovation sur les transitions vertes avec un budget de plusieurs centaines de milliards de dollars. Le pays a lancé un programme d'investissements 2030 avec 10 objectifs, dont le premier est de produire mieux, de décarboner toutes les zones industrielles, de fabriquer deux millions de véhicules électriques et de promouvoir les énergies renouvelables.



Il veut aussi se réindustrialiser en adoptant "l'industrie 4.0", en utilisant davantage de robots. Pour ce faire, la France devra coopérer avec de nombreuses ressources étrangères.



En France, un certain nombre de grandes entreprises vietnamiennes telles que Vietnam Airlines, FPT Corporation, Viettel et VinFast sont présentes et ont créé des filiales.



L’ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a déclaré que son pays était prêt à soutenir les entreprises vietnamiennes à implanter des usines, des centres de recherche et développement sur son territoire. Dans les mois à venir, son agence prévoit de visiter de nombreuses entreprises vietnamiennes pour discuter de ces opportunités et trouver des moyens de mieux les soutenir.



Selon les experts, la présence en France d'entreprises vietnamiennes leur permet non seulement d'élargir le réseau d'activités mais aussi de constituer un "tremplin" dans leur processus de développement international .



Représentant de l'une des entreprises faisant des affaires en France, Phan Thanh Son, directeur du développement commercial de FPT IS sous FPT Corporation, a déclaré que le Vietnam aura de nombreux avantages à investir dans ce pays. Les deux pays ont une longue histoire de relations diplomatiques depuis 50 ans et possèdent de nombreux programmes de coopération au niveau gouvernemental.



Le président de Business France a hautement apprécié la structure jeune de la population vietnamienne, la qualifiant de "trésor". Mais il a posé cette question au sujet de la formation: Comment former des ressources humaines pour suivre l'air du temps et répondre aux normes françaises, ceci sera un gros problème. -CPV/VNA