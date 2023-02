Hanoi (VNA) - Ces dernières années, le Vietnam a figuré parmi les 10 pays du monde ayant connu la plus forte croissance des plateformes de technologie éducative (Edtech).

En 2023, on prévoit que de nouveaux développements seront enregistrés pour l'Edtech au Vietnam si les défis post-COVID-19 peuvent être surmontés.

Pham Giang Linh, directeur général de Galaxy Education, l'un des EdTech les plus connus et les plus importants au Vietnam, a déclaré que le marché des technologies éducatives au Vietnam a commencé à se former vers 2006-2007. Cependant, ce n'est que depuis 2016, en particulier pendant la période 2020-2021, que la demande de formation et d'apprentissage en ligne a fortement augmenté à cause du COVID-19, et que ce nouveau marché de l'Edtech a commencé à être pris en considération par la société, a-t-il ajouté.

Selon Pham Gia Linh, la tendance de développement de l'Edtech au Vietnam est prometteuse. En 2022, le Vietnam a enregistré plus de 100 startups et a attiré une forte quantité d'investissements étrangers dans ce domaine. Certaines entreprises d’Edtech ont mobilisé un nombre considérable de fonds, allant de millions à des dizaines de millions de dollars, telles que Topica, ELSA, CoderSchool, Edmicro, Vuihoc et Educa. Les groupes nationaux continuent également à investir et à étendre leur écosystème éducatif en ligne, tels que Viettel, FPT et VNPT.

Dans ce contexte, les experts internationaux ont déclaré lors de la conférence annuelle EDUtech Asia tenue en novembre 2022 à Singapour que les grandes Edtech avaient le désir de trouver de nouveaux marchés, notamment le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est, et que cette tendance se maintiendrait dans un avenir proche.

En 2023, le marché d’Edtech au Vietnam pourrait atteindre environ 3 milliards de dollars. Son taux de croissance dans le pays est incroyable, de l'ordre de 20,2% par an entre 2019 et 2023. -VNA