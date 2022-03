Hanoi (VNA) - Face à une demande en hausse, de nombreux voyagistes égyptiens relancent progressivement leurs circuits vers le Vietnam, après la décision du gouvernement vietnamien de rouvrir les frontières aux touristes étrangers depuis le 15 mars.

Ces derniers jours, les informations publiées par la presse du Moyen-Orient sur la réouverture du Vietnam au tourisme international attirent l’attention des touristes et des entreprises touristiques d’Égypte, a constaté Dang Quôc Binh, chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Egypte.

“Notre ambassade s’est employée à informer les entreprises et les touristes à propos des nouvelles réglementations sur la prévention des maladies, des procédures d’obtention de visas touristiques et des politiques d’investissement. Avec la réouverture de ses frontières, le Vietnam va accueillir de nombreux touristes en provenance d’Egypte en particulier et du Moyen-Orient en général”, a-t-il dit.

Le Vietnam est l’une des destinations touristiques les plus attrayantes en Asie du Sud-Est. - VOV/VNA