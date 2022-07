Le port maritime Lien Chieu. Photo: Vsico



Hanoï (VNA) - Le projet du port de Lien Chieu (Da Nang) attire de nombreux grands investisseurs tels que Adani Group, Sumitomo...



Selon le Comité populaire municipal de Da Nang, le port maritime Lien Chieu est l'un des trois ports maritimes en eau profonde du Vietnam. Il est capable de recevoir des navires jusqu'à 100.000 tonnes, des porte-conteneurs d'une capacité de 6.000 à 8.000 EVP. C'est l'un des sept projets clés où Da Nang appelle à l'investissement privé.



Lors du Forum d'investissement de Da Nang 2022, Sandeep Mehta, du groupe indien de ports et de logistique Adani, a déclaré : "Da Nang sera le point de départ du voyage d'Adani au Vietnam. Nous affirmons notre engagement à coopérer étroitement avec la ville et le gouvernement du Vietnam, en soutenant et en investissant dans le développement du port de Lien Chieu ainsi que de toute la zone logistique et industrielle de Da Nang, afin de faire de cette zone une porte d'entrée économique du Centre".



En plus du groupe Adani, la coentreprise des deux groupes BRG et Sumitomo a également travaillé avec les dirigeants de Da Nang sur le plan d'investissement pour le port de Lien Chieu.



Selon le plan proposé par BRG et Sumitomo, le port de Lien Chieu pourrait accueillir des navires d'une capacité de 12.000 TEU.



"En novembre 2021, le Comité populaire municipal a signé un protocole d'accord avec la coentreprise Sumitomo-BRG sur le développement des infrastructures dans la ville", a informé Keigo Shiomi, président du groupe Sumitomo. - CPV/VNA

