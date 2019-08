L’équipe de football des Vietnamiens en Hongrie. Photo : VNA

Budapest (VNA) – Le week-end dernier, des événements sportifs des Vietnamiens en Europe ont eu lieu pour contribuer à renforcer la solidarité de la communauté sur ce continent.

Organisé par l’Association des Vietnamiens en Hongrie, le premier tournoi de football des Vietnamiens en Europe s'est déroulé les 17 et 18 août à Budapest (en Hongrie), avec la participation d'équipes venues de la Bulgarie, de l’Autriche, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque.

Résultat : l’équipe des Vietnamiens en République tchèque a remporté ce tournoi. Les équipes des Vietnamiens en Bulgarie et en Autriche sont arrivées aux 2e et à 3e places.

Toujours le week-end dernier, à Prague, en République tchèque, a eu lieu le 20e tournoi élargi « Raquette d’or de Prague ». L’événement a vu la participation de plus de 200 joueurs venus de plus d’une vingtaine de clubs de tennis en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, en Ukraine et au Vietnam, dans les épreuves de simple et double messieurs, double dames, double mixte.

Organisé par le club de tennis de Prague, l’Association des Vietnamiens en République tchèque et l’Union des Associations des Vietnamiens en Europe, ce tournoi est le plus grand événement sportif annuel en République tchèque pour resserrer l’amitié et la solidarité au sein de la communautaire vietnamienne de ce pays européen, et de toute l’Europe en général. -VNA