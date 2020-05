Des touristes à la vallée de roses. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Le programme de relance du secteur du tourisme intitulé "Été de Sa Pa 2020" a été organisé du 22 au 24 mai pour attirer davantage les touristes dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord) en général et à Sa Pa en particulier.

Le programme de relance touristique " Été de Sa Pa 2020" a attiré la participation de 82 agences de voyage et entreprises de transport et d’hôtellerie locaux. Il comprenait des promotions, des réductions de 10% à 60% sur les billets et frais pour les services de voyage, l'hébergement, les repas...

A cette occasion, la « vallée de roses" de la compagnie de téléphérique Fansipan Legend a été honorée d'être reconnue par l' organisation de Guinness Vietnam comme la "plus grande vallée de roses du Vietnam" avec 300.000 racines de 150 espèces de rosier cultivées sur une superficie de 50.000m2.

Parallèlement au programme susmentionné, de nombreuses solutions pour soutenir les entreprises dans la promotion et le développement des chaînes de produits touristiques ont également été proposées par le Comité populaire de Lao Cai pour relancer progressivement la croissance touristique de la localité.

La province de Lao Cai s'est fixée pour objectif d'attirer 2,5 millions de touristes en 2020. En raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, au cours des cinq premiers mois de l’année, le nombre total de touristes à Lao Cai n’a atteint que plus de 666.000 arrivées, en baisse de 73,2% par rapport à la même période de l'an dernier. -VNA