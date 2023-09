Lors d’une conférence de presse. Photo : VNA

Le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l'AN Bui Van Cuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam prévue du 14 au 17 septembre sera un forum important permettant aux jeunes députés de l'AN vietnamienne et aux jeunes parlementaires du monde entier d'échanger et d'apprendre les uns des autres, a déclaré le président de la Commission des relations extérieures de l’AN, Vu Hai Ha, qui est également chef adjoint du comité d'organisation de l’événement lors d’une conférence de presse sur cet événement tenue le 12 septembre à Hanoï.Selon M. Vu Hai Ha, la conférence sera une plate-forme permettant aux jeunes parlementaires du monde entier de se rencontrer et de discuter des questions parlementaires.On espère que ses activités leur permettront de construire des relations et des réseaux de jeunes, de jeunes parlementaires et de dirigeants, élargissant ainsi leur vision sur les questions mondiales, a-t-il ajouté.La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires est un grand événement avec des activités diverses et la participation de près de 500 délégués, dont plus de 300 étrangers, a informé le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l'AN Bui Van Cuong, qui est également chef adjoint du comité d'organisation de la conférence.Cette préparation minutieuse démontre l'attention du Parti et de l'État envers les jeunes générations et leur rôle dans le développement national, la construction d'un monde de paix et de prospérité et la réponse aux défis mondiaux, a-t-il déclaré.Au cours des préparatifs, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a lancé de nombreuses initiatives et a suivi de près les travaux, a souligné le responsable.La conférence devrait publier la toute première déclaration sur le rôle des jeunes dans l'accélération de la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) grâce à la transformation numérique et à l'innovation, a déclaré Bui Van Cuong.