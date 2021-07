Exportations vietnamiennes vers l'UE en hausse stable. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Neuf sur dix entreprises européennes en opération en ASEAN sont optimistes quant à la croissance en 2022, le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande étant les principaux marchés à croissance, selon un rapport publié par la banque Standard Chartered.

Environ 60% des entreprises européennes interrogées ont annoncé leur intention d’élargir leurs affaires et leur production au Vietnam. Les destinations suivantes sont la Malaisie (53%) et la Thaïlande (48%).

Selon ce rapport, il y a six secteurs moteurs des investissements européens dans l'ASEAN : production pharmaceutique, croissance de la classe moyenne et consommation plus élevée, fort rebond des véhicules électriques, investissement dans les villes intelligentes, les infrastructures de transport et de logistique, énergies renouvelables, commerce en ligne.

L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA) le 1er août 2020 est un avantage comparable du Vietnam à d’autres pays. Selon la Commission européenne, le Vietnam est le 16e plus grand partenaire commercial de l’Union européenne et il occupe la 2e place parmi les pays de l’ASEAN.

La confiance des entreprises est de plus en plus consolidée. Selon l'indice du climat des affaires (BCI) au premier trimestre de 2021 de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), les dirigeants des entreprises européennes ont commencé l'année 2021 avec des convictions positives sur l'environnement du commerce et de l'investissement au Vietnam.

Concrètement, le BCI au premier trimestre s’est établi à 73,9 points de pourcentage, soit le score le plus élevé enregistré depuis le troisième trimestre de 2019, avant que la pandémie de COVID-19 affecte le système commercial. -VNA