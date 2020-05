Une affiche à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Photo: sovhtt.hanoi.gov.vn

Hanoï (VNA) – Dans le but de marquer le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et honorer ses grandes contributions à la cause révolutionnaire du pays, la ville de Hanoï prévoit d'organiser un large éventail d'activités, notamment une cérémonie de célébration nationale.

Hanoï accueillera un certain nombre d'expositions de photos sur la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh ainsi que sur des personnes qui se sont distingués dans le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh".

Un documentaire intitulé "Bac Ho voi Thu do Ha Noi" (Oncle Hô avec la capitale Hanoï) sera projeté pour rendre hommage au défunt leader.

Une série de programmes artistiques sera organisée dans des lieux publics de Hanoï, tels que le jardin des fleurs Ly Thai Tô sur la rive orientale du lac Hoan Kiêm et le stade de My Dinh, tandis que des cinémas mobiles seront utilisés au service de la population dans des zones reculées et dans des parcs industriels.

Des secteurs et localités organiseront des échanges, séminaires, et cérémonies d'offre d'encens dans les lieux où existent les vestiges et les maisons commémoratives du Président Hô Chi Minh, permettant aux gens de manifester leur respect et leur affection à cet homme politique vietnamien.

La ville lancera également des concours d'écriture sur le Président Hô Chi Minh et accélérera la promotion des œuvres d'art, littéraires et journalistiques sur le leader éminent vietnamien.

A Nghe An, province natale du Président Hô Chi Minh, une grande cérémonie aura lieu dimanche matin le 17 mai pour fêter son anniversaire, à la suite d'une cérémonie d'offre de fleurs et d'encens dans son village natal de Kim Lien.

Le 19 mai, la province de Nghe An coopérera avec la Télévision nationale du Vietnam (VTV) pour organiser une émission de télévision en direct intitulée "Président Hô Chi Minh - volonté brillante du Vietnam". Une exposition d’affiches sera organisée sur la place Hô Chi Minh du 15 au 30 mai.

Auparavant le 8 mai 2020, l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, la Commission de propagande et d'éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et le Comité provincial du Parti de Nghe An organiseront une conférence nationale sur le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. –VNA