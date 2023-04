La conférence de presse sur la Fête des rois Hùng 2023. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) – La Fête des rois Hùng 2023 et la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale de Phu Tho auront lieu du 21 au 28 avril dans la ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord). Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue jeudi.A cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial co-organiseront du 21 au 24 avril le Festival célébrant des patrimoines culturels immatériels du Vietnam reconnus par l'UNESCO.Les spectateurs auront la chance de profiter de 15 patrimoines culturels immatériels du Vietnam reconnus par l'UNESCO, dont le chant Xoan, le culte des rois Hùng, le culte des Déesse-Mères des Trois mondes (Ðao Mâu) et le ca trù (chant des courtisanes) de la province de Phu Tho.Auront également lieu une cérémonie pour célébrer le 20e anniversaire de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, un colloque sur la promotion du rôle du patrimoine culturel dans le développement du tourisme et une exposition sur le patrimoine culturel et le tourisme dans d'anciennes capitales du Vietnam…Chaque année, le dixième jour du troisième mois lunaire, les Vietnamiens se dirigent vers la montagne sacrée de Nghia Linh dans la province de Phu Tho, pour rendre hommage aux rois Hùng, qui ont fondé le royaume de Van Lang, ancêtre du Vietnam actuel. –VNA