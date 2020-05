Lors de la saison du riz à maturité, Tam Côc - Bich Dông se teint d’un jaune magnifique qui séduit immédiatement. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) – La Semaine touristique de Ninh Binh 2020, placée sous le thème "Couleur jaune Tam Côc-Tràng An", a commencé samedi 16 mai dans la zone touristique de Tam Côc-Bich Dông, commune de Ninh Hai, district de Hoa Lu, par de nombreuses activités culturelles et touristiques attrayantes.

En raison de l’épidémie de COVID-19, la province de Ninh Binh n’a pas organisé de cérémonie d’ouverture. Mais dès la première journée, un grand nombre de touristes y sont venus pour contempler les beaux paysages et prendre des photos.

Ce événement, qui dure jusqu'au 25 mai, contribuera à stimuler la demande touristique à la basse saison.

Situées à 100 km au sud de Hanoï, dans la province de Ninh Binh (Nord), Tam Côc et Bich Dông s'étendent sur 350 ha et possèdent de nombreuses grottes karstiques et monuments historiques.



Considérées comme des "baies de Ha Long terrestres", Tam Côc et Bich Dông abritent l’un des plus grands tableaux naturels du pays. Lors de la saison du riz à maturité, les vastes rizières d’un jaune magnifique séduisent immédiatement.

Selon le Service provincial du Tourisme, Ninh Binh a reçu 7,6 millions de touristes en 2019 - dont 970.000 étrangers (+10,7%) et 6,63 Vietnamiens (+2%) - soit une augmentation de 3% en glissement annuel.

Ninh Binh a fixé comme objectif 7,78 millions de touristes dont près d'un million d'étrangers en 2020. -VNA