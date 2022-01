Hanoi (VNA) - L'objectif de croissance économique 2022 de 6 à 6,5 %, selon la Résolution de l'Assemblée nationale, est un défi dans le contexte où le Vietnam est touché par l'épidémie de COVID-19 depuis le début de l'année 2020.

Photo d'illustration : VNA

La directrice générale de l’Office général des statistiques, Nguyen Thi Huong, a déclaré qu'en 2022, l'épidémie de COVID-19 pourrait ne pas se terminer en raison de l'émergence de variants comme Omicron, de sorte que les secteurs de services ne pourraient pas se rétablir complètement. Mais ce sera mieux qu'en 2021, grâce à la nouvelle normalité.

Selon Nguyen Thi Huong, en 2022, la pression inflationniste est énorme. Lorsque l'épidémie sera maîtrisée, que la demande de production et de consommation augmentera, l'inflation sera boostée par l'augmentation des prix des matières premières dans le monde.

Pour freiner l’inflation en 2022, l'Office général des statistiques a proposé un certain nombre de solutions telles que surveillance stricte les mouvements de prix et de l'inflation dans le monde pour avertir rapidement des risques au Vietnam.

Selon Nguyen Thi Huong, la croissance économique en 2022 peut être prévue sur la base de dynamiques telles que la macroéconomie et les grands équilibres économiques qui sont fondamentalement stables, posant les bases d'une politique financière plus souple et plus efficace.

Le programme de développement et de relance économique post-pandémie avec des paquets de soutien sera une opportunité pour les entreprises et les habitants d'accéder rapidement à la stabilité, de récupérer leurs actifs pour soutenir la croissance économique.

En raison de l'épidémie, de nombreuses secteurs se sont tournés vers l'application des technologies de l'information, créant de nouvelles formes de production et d'activités commerciales qui intègrent la technologie pour atteindre une productivité, une qualité et une efficacité supérieures.

Les principaux partenaires commerciaux du Vietnam connaissent une reprise rapide, favorisant ainsi un rebond du commerce plus fort. L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) promettent de dynamiser les activités de commerce et d'investissement. Les flux d'investissements directs étrangers devraient s'accroître lorsque le Vietnam rouvrira les vols commerciaux internationaux dans un proche avenir. – VNA