Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man offre des cadeaux à des foyers démunis de Can Tho.



Can Tho, 23 janvier (VNA) - Le 23 janvier, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a conduit une délégation des responsables du Comité municipal du Parti et du Comité populaire municipal pour visiter et offrir des cadeaux à 50 ménages pauvres de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong, à l'occasion du Nouvel an lunaire traditionnel.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de cadeaux, Tran Thanh Man a informé les participants de la situation sociale, économique et politique nationale l'année dernière et s'est réjoui des réalisations enregistrées par les autorités et les populations de Can Tho.

Il a exprimé l'espoir que les autorités de Can Tho continueront de prêter attention aux soins aux ménages pauvres et défavorisés, et que les populations s'efforcera d’améliorer leur vie.

Le même jour, Pham Minh Chinh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d'organisation du Parti, a visité et présenté des cadeaux d'une valeur totale de 1,2 milliard de dongs (près de 52 000 USD) à 1 100 ménages pauvres de la province montagneuse duNnord-Ouest de Dien Bien.

Le responsable a souligné que le Parti et l'État créent toujours des conditions favorables pour que chaque habitant accueille une Nouvelle Année lunaire chaleureuse, et a exhorté les autorités provinciales à se concentrer davantage sur les soins aux pauvres.

En visite dans certaines unités militaires de la province, il leur a demandé de renforcer la vigilance contre les formes criminelles complexes et de mieux prendre soin de la population. Il a également déposé une couronne au cimetière des Morts pour la Patrie de la ville de Dien Bien Phu. -VNA