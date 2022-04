Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Il est nécessaire de renforcer les mesures de prévention et de contrôle des méfaits du tabac et d'améliorer encore l'efficacité de la coordination et du soutien des organisations internationales dans la lutte contre le tabagisme au Vietnam.

C'est le contenu donné lors d’une réunion sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac organisée le 7 avril à Hanoï par le Fonds de prévention et de contrôle des méfaits du tabac relevant du ministère de la Santé.

Les experts et les partenaires nationaux et internationaux ont discuté de l'élaboration d'une stratégie nationale sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac. Les discussions ont porté sur des solutions telles que : l'amélioration de la qualité des conseils, le sevrage tabagique, la taxe sur le tabac et la prévention des nouveaux produits du tabac comme cigarettes électroniques et cigarettes chauffées.

Des solutions pour accélérer la mise en œuvre des réglementations sur la prévention et le contrôle des méfaits du tabac ont aussi été avancées. -VNA