Les exportations de produits agricoles du Vietnam ont enregistré une croissance positive au cours des deux premiers mois de cette année et devraient maintenir la tendance à la hausse dans le futur.

Avec un capital engagé total à 60 millions d'USD, le Fonds ThinkZone II fondé par ThinkZone Ventures, est le plus grand Fonds d'investissement de capital-risque dans des startups technologiques du Vietnam.

Les organes compétents de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) ont renforcé l'inspection pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).