Le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Sen (droite) et l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – "De bons résultats dans la coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge" est le titre d’un article écrit par l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, et publié le 10 juillet sur le journal anglophone Khmer Times, basé à Phnom Penh, au Cambodge.

Dans cet article, l’ambassadeur vietnamien a souligné les bons résultats dans la coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge. Les deux pays visent à porter leur commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans les années à venir.

Le diplomate vietnamien a estimé que le développement de l'économie cambodgienne est sur la bonne voie avec de fort taux de croissance prévus pour la période 2018-2019.

Selon les estimations de la Banque asiatique de développement (BAD), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), l'économie cambodgienne devrait connaître une croissance de 6,9 ou 7% en 2018 et 2019.

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Économie et des Finances du Cambodge, le pays a connu des performances économiques impressionnantes au cours des dernières années. Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de près de 7 milliards de dollars entre 2013 et 2017, atteignant 22,1 milliards de dollars l'an dernier et, selon les estimations officielles, environ 24,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2018.

Grâce à une forte croissance économique, le revenu par habitant a remarquablement augmenté, passant de 393 dollars en 2013 à 1.435 dollars en 2017. Il devrait atteindre 1.568 dollars d'ici à la fin de 2018.

D'autres facteurs poussent également à l'enthousiasme comme la baisse de l'inflation, qui a ralenti à hauteur de 2% en janvier; un déficit courant stable, qui représentait 8,4% du PIB en 2017; et l'accroissement des réserves en devises qui, au début de 2018, ont atteint 8,9 milliards de dollars. La dette extérieure est restée relativement faible à seulement 6,6 milliards de dollars, soit environ 30% du PIB, à la fin de 2017.

Les dépenses publiques s'élèveront cette année à 6,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 2017. Le gouvernement cambodgien prévoit de percevoir plus de 4 milliards de dollars d'impôts en direction du budget national pour 2018.

Selon l’ambassadeur Vu Quang Minh, le développement économique impressionnant du Cambodge est dû partiellement aux bons résultats économiques des échanges entre le Vietnam et le Cambodge ces dernières années. Le chiffre d'affaires bilatéral en 2017 a ainsi atteint 3,8 milliards de dollars environ, soit une hausse de 28% par rapport à 2016.

Sur ce total, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers le Cambodge s'est élevé à 2,77 milliards de dollars, soit une hausse de 26,1% par rapport à l'année précédente. Les principaux produits d'exportation vietnamiens à destination du Cambodge l'an dernier comprenaient l'acier et le fer (521 millions de dollars, en hausse de 69,7% en glissement annuel) et le pétrole et l'essence (375 millions de dollars, en hausse de 30% en glissement annuel).

Les importations vietnamiennes du Cambodge ont atteint un milliard de dollars, en hausse de 40,6% en glissement annuel, principalement avec le bois et les produits issus du bois (214 millions, en hausse de 16,9%), les noix de cajou (168 millions, en hausse de 46%) et le caoutchouc (138 millions de dollars, en hausse de 64%).

En ce qui concerne l'investissement, jusqu'à présent, le Vietnam a investit dans 196 projets au Cambodge pour un capital social total de 2,94 milliards de dollars principalement axé sur l'agriculture et l'exploitation du bois. Le Vietnam figure de ce fait parmi les cinq premiers pays avec le plus haut niveau d'investissement direct étranger (IDE) au Cambodge. Le Cambodge, de son côté, gère 18 projets au Vietnam accumulant un capital d'investissement de 58,12 millions de dollars.

L’an dernier, environ 835.000 touristes vietnamiens ont visité le Cambodge, faisant du Vietnam la deuxième plus grande source de touristes au Cambodge après la Chine.

En 2017, le Vietnam et le Cambodge ont signé l'accord-cadre sur la connectivité économique entre le Vietnam et le Cambodge et les deux parties travaillent sur les détails du plan directeur.

Le 31 mars dernier, le Vietnam et le Cambodge ont également signé l'accord de non-double imposition.

Les deux pays sont également en train de finaliser les négociations pour la signature de l'Accord sur le commerce frontalier. En outre, lors de la récente réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technologique tenue à Hanoi le 17 mai, les deux pays ont défini des orientations spécifiques pour une coopération multiforme entre le Vietnam et le Cambodge, en particulier dans les secteurs économiques. -VNA