L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyên Hoang Long. Photo: VNA



Londres (VNA) – Un dîner de gala pour célébrer le Nouvel An lunaire du Chat de l’Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) a eu lieu le 29 janvier pour faire le bilan de ses activités en 2022 et définir les orientations de développement pour 2023.



La VBUK renforcera l’organisation et la participation aux activités commerciales, aux salons du tourisme, de la gastronomie et des marchandises du Vietnam en 2023 et créera plus de terrains de jeux pour promouvoir la coopération entre les entreprises des deux pays, a affirmé son président Phuong Hoang.



L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoang Long a apprécié le rôle de la VBUK en tant qu’une passerelle entre les entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni et celles dans le pays.



Il a souligné qu’au Forum économique mondial de Davos en janvier, le Vietnam a été cité comme l’un des trois marchés très importants dans le monde, aux côtés de l’Indonésie et des Philippines.



Le Vietnam est également le plus grand partenaire commercial en Asie du Sud-Est des États-Unis, de l’Union européenne et de la Chine, et le 2e plus grand du Royaume-Uni. Cela montre un énorme potentiel et des opportunités commerciales pour la communauté des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni.



A cette occasion, le conseiller commercial du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Canh Cuong, a présenté la situation du commerce extérieur du Vietnam et la coopération commerciale Vietnam-Royaume-Uni.



Il a suggéré aux entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni les 10 produits d’exportation phares du Vietnam, et dévoilé un plan visant à renforcer la promotion des produits de haute qualité du Vietnam au marché britannique en 2023.



En tant qu’organisation à but non lucratif créée en 2006, la VBUK opère dans le but de soutenir les activités commerciales des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni et de soutenir les entreprises nationales ayant des besoins d’import-export et de mobiliser des capitaux du marché britannique, ainsi que les entreprises britanniques souhaitant investir et coopérer avec celles au Vietnam. -VNA