Hanoï (VNA) - En 2022, les exportations nationales d’ ordinateurs , produits électroniques et composants ont rapporté plus de 55 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 9,3%.L’an dernier, les exportations de ces produits vers les principaux marchés ont toutes augmenté, atteignant 15,94 milliards de dollars pour les Etats-Unis ( 25%), 11,88 milliards de dollars pour la Chine ( 7,3%) et 6,87 milliards de dollars pour l’Union européenne ( 4,7%).De nombreux grands noms du secteur de l’électronique tels que Foxconn, Luxhare, Pegatron, Wistron..., ont investi dans l'expansion de leurs usines de production au Vietnam ces dernières années.Le vice-président du groupe sud-coréen LG a indiqué que son groupe investirait 4 milliards de dollars supplémentaires au Vietnam pour faire du pays un centre de production majeur à l'avenir.En plus, un projet de 100 millions de dollars à la SARL Hansol Electronics Vietnam (à capital 100%sud-coréen), fournisseur de composants pour Samsung, entrera en service dans un avenir proche, promettant de fournir plus de 10 millions de produits électroniques par an pour le marché national et les exportations.Les plans d’étendre la production de plusieurs entreprises issues d’IDE (investissement direct étranger) dans le secteur de l’électronique, apportent de belles perspectives aux exportations dans les années prochaines.Ces perspectives sont d’autant plus claires qu’avec 15 accords de libre-échange mis en œuvre actuellement, facilitant les échanges commerciaux avec 60 marchés.-VNA