Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon Nguyen Canh Cuong, conseiller au commerce du Bureau du commerce du Vietnam au Royaume-Uni, le riz vietnamien dispose d’une bonne opportunité d’augmenter sa part de marché au Royaume-Uni lorsque l'Inde - le plus grand exportateur de riz sur le marché britannique - cesse d'exporter du riz.



Selon le spécialiste, en 2022, les importations britanniques de riz ont augmenté de 4,1% pour atteindre plus de 678.000 tonnes, et la valeur des importations a augmenté de 7% pour s’établir à plus de 603 millions de dollars.



Nguyen Canh Cuong a déclaré que bien que les exportations vietnamiennes de riz vers le Royaume-Uni aient bien augmenté ces dernières années, le Vietnam ne détenait qu'une part de marché modeste.



Les exportations de riz du Vietnam vers le Royaume-Uni ont enregistré une croissance spectaculaire en 2022, atteignant près de 3.400 tonnes pour une valeur de plus de 3,7 millions de dollars, en hausse de 24,5% en volume et de 34% en valeur par rapport à 2021. Cependant, le Vietnam ne représente actuellement que 0,6% des importations de riz du Royaume-Uni, se classant au 14e rang parmi les pays exportateurs de riz vers ce marché.



Nguyen Canh Cuong a déclaré que la période actuelle était une bonne occasion pour le riz vietnamien, en particulier avec l'avantage concurrentiel en matière de droits de douane dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).