La danse "Lotus" exécutée par le groupe "The Hope Star". Photo: IYF/CVN

Hanoi (VNA) - Le groupe de danse vietnamien "The Hope Star" a reçu le prix de la création lors d’un concours international sur le thème "Danses culturelles d’International Youth Fellowship" qui vient de s’achever à Jeonju, en République de Corée.



S’inscrivant dans le cadre du "Camp culturel du monde" d’International Youth Fellowship (IYF), organisé chaque année en juillet, ce concours a réuni de nombreux groupes de danse venus des États-Unis, du Japon, de Chine, d’Allemagne, d’Argentine, du Vietnam… Ce concours permet de promouvoir la diversité culturelle dans le monde, de renforcer l’amitié et la solidarité entre les nations.



La danse du groupe vietnamien a été inspirée par le lotus, une fleur devenue emblème national. Selon les prévisions, "The Hope Star" continuera de présenter sa danse dans le cadre du "Camp culturel du monde" d’IYF, qui se déroule du 12 au 27 juillet en République de Corée.



"The Hope Star" réunit de nombreux jeunes qui aiment danser et souhaitent exprimer leur patriotisme par l’intermédiaire de la danse contemporaine.



Renforcer les échanges entre les jeunes du monde entier



L’IYF, dont le siège est à Séoul, a pour but de former les futurs dirigeants dans le cadre d’un processus d’intégration internationale, à travers des activités de volontariat, des échanges internationaux entre jeunes... L’IYF compte quelque 185 bureaux de représentation dans 80 pays sur les cinq continents.



Afin de renforcer le partenariat international, cette organisation a créé en 2013 le Forum mondial des dirigeants de l’éducation où les recteurs d’université ont l’occasion de se rencontrer et d’échanger des expériences. -CVN/VNA