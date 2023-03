Hanoï (VNA) - La semaine dernière, la Une du numéro 11 nous invitait à admirer une grandiose représentation de danse xòe, activité culturelle et spirituelle de la communauté des Thái du Nord-Ouest du pays.

Là encore, les femmes y tenaient un rôle essentiel, central ! Xòe signifie danser avec des mouvements qui symbolisent les activités humaines dans les rituels, la culture, la vie et le travail. Cette danse a lieu lors des cérémonies, des festivals et des événements culturels. La danse xòe conserve les caractéristiques culturelles folkloriques des Thái. Plus spécifiquement, nous avions à nous émouvoir devant la danse xòe vòng(en cercle) autour du feu qui est la plus populaire.

C’est un spectacle dans lequel les participantes forment un cercle et dansent ensemble. Puis, les danseuses élargissent progressivement le cercle, attirant la participation de tous. Elles peuvent aussi se tenir la main et danser au rythme de la musique dans une ambiance conviviale.

Sur notre Une, elles sont en train de frapper dans leurs mains à l’invitation des hommes qui jouent du “pí pặp“ (flûte en bambou) ou du “tính tẩu“ (le luth). Cette danse illustre parfaitement l’hommage que rend l’hebdo aux 80 ans du “Programme de la culture vietnamienne” (1943-2023). Le dossier intérieur nous replonge ainsi dans l’histoire du Vietnam en mettant en valeur le “premier Manifeste complet sur l’édification d’une nouvelle culture dans le pays”.

On y découvre son rédacteur, le secrétaire général du PCV, Truong Chinh, (pseudonyme signifiant “La Longue Marche”) et son point de vue sur la culture : “Sa place dans le processus révolutionnaire de libération nationale, la nécessité de procéder à une révolution idéologique et culturelle, et l’orientation d’édification d’une culture imprégnée de trois principes : nationalisation, scientifisation et popularisation”. Lorsqu’on tape le mot culture sur un moteur de recherche, on peut être surpris de ce qu’on y trouve.

Personnellement, j’ai été frappé par cette information : “En 1952, les anthropologues Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn ont rédigé une liste de plus de 150 définitions différentes du mot culture dans leur livre Culture : a critical review of concepts and definitions ! ”.

C’est donc un vaste et brillant sujet qui passionnait le Président Hô Chi Minh. Il déclara dans les années 30 : “Pour son existence comme pour le but de sa vie, l’humanité a créé et inventé la langue, l’écriture, la morale, la loi, la science, la religion, la littérature et les arts, les outils du quotidien en termes d’habillement, de nourriture, d’habitat et de modes d’utilisation. Toutes ces créations et inventions sont de la culture”.

Il dit aussi “La culture éclaire la voie pour le peuple”. Heureux présage. -CVN/VNA