Un coin de Hanoï vu d'en haut. Photo: CPV/Vnexpress

Hanoï (VNA) - De nombreuses organisations étrangères estiment que le Vietnam aura cette année le taux de croissance le plus élevé dans la région.



Le PIB au 3e trimestre a augmenté de 13,67% par rapport à la même période de l'an dernier, selon des données publiées récemment par l'Office général des statistiques. Grâce à cela, la croissance du PIB en 9 mois a atteint 8,83%, la plus forte de ces 12 dernières années à la même période.



Frederic Neumann, codirecteur de la Division de la recherche économique asiatique de HSBC, a commenté: "Ces résultats au 3e trimestre sont une lueur d'espoir si l'on regarde le paysage économique mondial avec des points noirs partout."



Selon cet expert, l'économie mondiale continue de faire face à des difficultés avec les États-Unis et de nombreux pays développés confrontés à une forte inflation, l'Europe à des prix de l'énergie élevés, donc une demande des consommateurs faible. Pendant ce temps, la Chine a un secteur de l'immobilier en crise et une politique zéro Covid affectant le pouvoir d'achat. "Ce contexte affecte le Vietnam, mais le pays est aussi très résilient", a déclaré Frédéric Neumann.



Dans une mise à jour de juillet, HSBC prévoit que la croissance du Vietnam cette année atteindrait 6,9%. La semaine dernière, la Banque asiatique de développement (ABD) a laissé sa prévision inchangée à 6,5%. Dans une vision plus optimiste, le 27 septembre, la Banque mondiale prévoyait une croissance de 7,2%.



Bien que ces chiffres soient différents, les organisations conviennent que la croissance du Vietnam pourrait être la plus élevée de la région, la Banque mondiale affirmant qu'elle dominera l'Asie de l'Est - Pacifique et l’Asie du Sud-Est selon HSBC.



Frédéric Neumann s’est déclaré plus optimiste: "Le Vietnam restera l'économie la plus dynamique d'Asie du Sud-Est même les années suivantes".



Lors d'un séminaire le matin du 29 septembre à Ho Chi Minh-Ville, Alain Cany, président d'EuroCham, a déclaré que les perspectives du Vietnam restaient "bonnes". Il a estimé que la croissance du PIB cette année pourrait atteindre 6,5%, tirée par des travailleurs jeunes, dynamiques et de plus en plus férus de technologie.



De plus, les investissements directs étrangers (IDE) continuent d'affluer grâce au fait que le pays possède de nombreux accords de libre-échange (ALE) et la stratégie "Chine 1" de nombreuses entreprises. Selon l'Office général des statistiques, les IDE au cours des 9 premiers mois de l'année ont atteint 15,4 milliards d’USD, en hausse de 16,3 % - la croissance la plus élevée depuis 2018.



Selon Brook Taylor, directeur général de VinaCapital, "nous prévoyons que le Vietnam connaîtra une croissance de 8% cette année et de 6%/an au cours de la prochaine décennie. C'est un bon moment pour investir en bourse, il est utile d'investir avec une vision à 3-5 ans". - CPV/VNA

