Son La (VNA) – Cette semaine, nous mettons le cap sur Bac Yên. Ce district montagneux rattaché à la province de Son La a tous les atouts pour devenir un haut lieu touristique de la région du Nord-Ouest. Une fois arrivés sur place, les visiteurs peuvent découvrir les marchés hebdomadaires et la musique ethnique envoûtante, siroter de l’alcool local, admirer les théiers séculaires, mais surtout s’immerger dans une véritable mer de nuages.

Un coin de Pu Nhi Farm. Photo: VOV



Pu Nhi Farm est une nouvelle destination attrayante de Bac Yên. Cette zone touristique niche sur une colline des pins à près de 1.000 mètres d’altitude et est entourée d’immenses tapis de verdure. Depuis les plateformes en verre installées sur la colline, les visiteurs peuvent jouir d’un champ de vision dégagé sur les paysages sublimes en profitant de l’ambiance sereine et de l’air vif.

«Je suis très impressionné par les sentiers et les champs pittoresques, ainsi que par la pureté de l’air ici», dit Nguyên Anh Duc, un touriste de Hô Chi Minh-ville.



Situé à 14 km du centre du district de Bac Yên, Tà Xùa est un site emblématique surnommé «le paradis des nuages». Les visiteurs peuvent gravir le sommet pour admirer le panorama enchanteur des rizières en terrasse et des hameaux ethniques qui baignent dans une mer de nuages. Une immersion dans la vie quotidienne, le travail et la culture des minorités ethniques locales ravit Nguyên Trong Chinh, un touriste de Hanoi.

«C’est la première fois que je viens à Tà Xùa. J’ai eu l’occasion de découvrir les couleurs culturelles des Mông locaux, notamment la musique de l’orgue à bouche khèn, ainsi que de déguster le fameux thé Shan Tuyêt», indique-t-il.

Des nuages vues depuis Tà Xùa. Photo: VOV

Bac Yên héberge aussi de nombreux autres sites inoubliables, tels que les rizières en terrasse (commune de Xim Vàng), le champ de pierres de Khe Hô (commune de Hang Chu), la grotte d’A Phu (commune de Hông Ngài) et le lac aux lotus (commune de Hua Nhàn). Se balader au réservoir de la rivière Dà (rivière Noire), jouir de la sérénité des lieux et visiter les marchés hebdomadaires sont également de belles expériences.

Sur le plan gastronomique, les touristes ne sont jamais déçus en dégustant les produits du terroir et les spécialités locales, dont le thé Shan Tuyêt, l’alcool Hang Chu ou encore les jeunes pousses de bambou fermentées et pimentées. En outre, ils peuvent aussi découvrir la culture des Mông, des Dao, des Muong et des Thai à travers leurs fêtes folkloriques, leurs chants et danses, leurs costumes traditionnels, leur architecture et leurs métiers artisanaux (tissage, forgeron, vannerie).

Les autorités locales ont su tirer parti des atouts et du potentiel pour développer le tourisme tout en préservant les valeurs de la culture traditionnelle locale. Elles se sont également employées à moderniser les infrastructures routières, améliorer les services des établissements d’hébergement et la formation des professionnels touristiques. Bac Yên se fixe pour objectif d’accueillir 300.000 visiteurs en 2025, comme l’indique Thào A Mua, vice-président du comité populaire du district.

«Nous avons élaboré un plan pour développer les zones et sites touristiques et faire de Bac Yên une destination attrayante pour les touristes domestiques et étrangers», explique-t-il.

Pour celles et ceux qui cherchent un séjour authentique au sein de la nature, Bac Yên est une destination à ne pas manquer. – VOV/VNA