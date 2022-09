Long An (VNA) – Dans le cadre de la Semaine culturelle et touristique de la province de Long An en 2022, le Comité populaire de la province de Long An a tenu le 20 septembre une conférence sur le thème : «Solutions pour le développement durable du tourisme de Long An sur la période 2022- 2025 avec une vision à l’horizon 2030».

Vue générale de l'événement. Photo: NDEL

Long An est une province de la Région économique clé du Sud, porte d’entrée du delta du Mékong. Au nord, elle borde la province de Tây Ninh et le Cambodge, avec une ligne frontalière longue de 133 km ; à l’est, elle borde Hô Chi Minh-Ville ; elle borde la province de Tiên Giang au sud et la province de Dông Thap à l’ouest.

Avec la position «d’intersection» entre la Région économique clé du Sud et le delta du Mékong, Long An joue un rôle de pont entre deux régions économiques importantes dans le commerce de marchandises et le tourisme.

Long An possède des ressources touristiques relativement riches et diversifiées en termes de paysage de rivières et de forêts de melaleuca. Elle possède un écosystème de zones humides dans la réserve de Lang Sen, 7e site Ramsar du Vietnam ; 122 vestiges historiques et culturelles, ouvrages d’architecture et d’art, sites pittoresques et trois œuvres culturelles historiques.

Depuis le début de l’année, le secteur touristique de Long An s’est très bien repris après la pandémie de Covid-19, a accueilli plus de 300.000 visiteurs, avec un chiffre d’affaires total de plus de 150 milliards de dôngs.

Un coin du village flottant de Tân Lâp. Photo: baolongan.vn

Ces dernières années, Long An s’est toujours efforcé de faire du tourisme un secteur économique clé de la province. Cependant, le tourisme de Long An n’a pas encore répondu aux besoins des touristes. Elle a fait encore peu de promotion du tourisme et ne dispose pas beaucoup de produits touristiques typiques...

Pour que le tourisme de Long An se développe durablement dans un avenir proche, de nombreux experts suggèrent à Long An d’investir dans la création de produits touristiques avantageux, tels que : l’écotourisme, la villégiature ; le tourisme associé à la culture, au patrimoine et à la gastronomie.

Long An devrait investir dans l’exploitation d’activités d’expérience pour les touristes; renforcer la formation des ressources humaines de qualité en gestion de restaurants et d’hôtels et de guides touristiques pour répondre aux besoins des visiteurs; investir dans la construction d’un système de transport reliant les sites touristiques et les centres urbains ; augmenter les tournées d’enquête pour les entreprises de voyage, soutenir les entreprises de voyage dans les zones difficiles.

Parallèlement à cela, Long An devrait également se coordonner avec les localités du delta du Mékong pour créer des circuits et des itinéraires typiques, renforcer les liens avec le tourisme à Hô Chi Minh-Ville pour augmenter les nuitées des touristes nationaux et internationaux… - NDEL/VNA