Des secouristes du MRCC de la région IV placent le marin philippin Alfredo Cayabyab sur le brancard. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Un marin de nationalité philippine qui se trouvait dans un état de santé critique au large de la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), a été sauvé à temps et transporté vers un hôpital sur le continent, dimanche 9 février à 16h10.



Le mécanicien Alfredo Cayabyab, né en 1977, a souffert des difficultés respiratoires et était en train de tomber dans un état comateux aux conséquences potentiellement fatales alors qu’il était à bord du navire Ym Advance, battant pavillon des Îles Marshall, en route pour Hong Kong depuis l’Inde.



À 147 miles marins au sud-est de la côte de Nha Trang, le capitaine du navire a lancé un appel à l’aide urgente au Centre de coordination des recherches et secours maritimes de la région N°4 (Nha Trang MRCC).



Envoyé sur place, le bateau SAR27-01 s’est porté au secours du marin philippin et l’a transporté au port de Nha Trang où les ambulanciers l’ont transféré à un hôpital dans la ville de Nha Trang. – VNA