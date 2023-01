Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (centre), l'ancien vice-président de l'AN - le général de corps d’armée Huynh Ngoc Son, et l’ancien vice-président de l'AN Uong Chu Luu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 13 janvier à Hanoï à une cérémonie de remise de nobles distinctions à d'anciens dirigeants de l’organe législatif.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Vuong Dinh Hue a décerné l’Ordre Ho Chi Minh à l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale - le général de corps d’armée Huynh Ngoc Son, et à l’ancien vice-président de l'Assemblée nationale Uong Chu Luu, pour leurs grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (gauche) et le général de corps d'armée Tran Quang Phuong, vice-président de l'AN. Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif a remis de l'Ordre du Mérite militaire de troisième classe au général de corps d'armée Tran Quang Phuong, vice-président de l'AN, ancien chef adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, pour ses réalisations exceptionnelles dans l’édification de l'Armée populaire, la consolidation de la défense nationale contribuant à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Le vice-président permanent de l’AN, Tran Thanh Man, a décerné l'Ordre du Travail de troisième classe à Tran Van, ancien assistant du vice-président de l'AN Phung Quoc Hien, pour ses contributions exceptionnelles à l’amélioration de la qualité et de l'efficacité des activités de l'AN.

A cette occasion, le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, a rappelé le processus de développement de l’organe législatif vietnamien et ses contributions au développement national. Il a déclaré souhaiter que les anciens dirigeants parlementaires distingués continuent à apporter de précieuses contributions au processus d’amélioration de l'efficacité du travail de l'AN dans les temps à venir.-VNA