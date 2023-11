Le pont suspendu de Dakrông. Photo : baodantoc.vn



Hanoï (VNA) - Situé à 60 km à l’ouest du centre-ville de Quang Tri, Dakrông est un district frontalier du Centre, offrant une pléthore de sites touristiques enchanteurs. Parmi eux, on compte le pont suspendu de Dakrông, la grotte Apôlihông, et le hameau Klu, spécialisé dans le tourisme communautaire. Dakrông est également le gardien de nombreux vestiges historiques, dont la base militaire Ba Lòng.



Positionné sur le couloir économique Est-Ouest, à proximité de la porte frontière Lalay, Dakrông se distingue par une trentaine de sites naturels et historiques classés par les autorités vietnamiennes.



«Nous comptons 32 sites officiellement reconnus, dont deux au niveau national. Notamment, le pont suspendu de Dakrông figure sur la liste des Vestiges nationaux spéciaux. Nous disposons également d'une réserve naturelle remarquable abritant un système de forêts à vocation spécifique, caractérisé par une faune et une flore aussi riches que variées. Nos forêts se distinguent par des grottes et des ruisseaux extraordinaires. Parmi les destinations les plus prisées, citons le ruisseau Hinh, les cascades Luôi, Hiên et Ba Vòi, la grotte Dakrông, ainsi que les rivières Dakrông et Ba Lòng», précise Nguyên Dang Son, vice-président du comité populaire du district de Dakrông.

Outre sa splendeur naturelle, Dakrông est également le berceau d'une culture immatérielle ethnique riche, en raison de son statut de terre d'accueil pour diverses communautés minoritaires, notamment les Pa Cô et les Vân Kiêu. Les visiteurs ont ainsi l'occasion de découvrir la majesté de la nature tout en explorant le trésor culturel autochtone. Il est particulièrement agréable de séjourner chez les ethnies, de se réunir autour d'un feu et de danser au rythme des gongs et des mélodies folkloriques.



Situé à 8 km à l’ouest du centre de Dakrông, le hameau Klu se distingue comme une destination de tourisme communautaire très prisée depuis son ouverture en 2014. Idéalement situé au croisement du couloir économique Est-Ouest et de la branche ouest de l’autoroute Hô Chi Minh, à environ 30 km de la porte frontière de Lao Bao et 80 km de celle de Lalay, le hameau offre aux visiteurs la possibilité de se relaxer dans des sources thermales, de respirer l'air pur de la forêt, et surtout, de s'immerger dans la culture des Vân Kiêu. Les visiteurs peuvent choisir de séjourner chez les minorités ethniques ou dans l'un des seize camps disponibles.



«C'est un endroit idéal pour se détendre. On peut rencontrer les ethnies et découvrir leur gastronomie. Il y a aussi plein d'activités intéressantes: pêcher dans les ruisseaux, danser autour d'un feu, porter des tenues ethniques et écouter les épopées de la part des patriarches», partage son expérience Viên Dang Phu, un touriste originaire de Thua Thiên-Huê.

Zone touristique communautaire de Klu. Photo: Minh Tuân/VOV

De nouveaux sites de tourisme communautaire ont été récemment mis en service pour répondre à la demande croissante des visiteurs, selon les dires de Nguyên Dang Son, vice-président du comité populaire du district.

«Les visiteurs peuvent plonger dans une riche culture ethnique, avec des chants folkloriques et des pratiques artisanales telles que la vannerie et le tissage de brocatelle. Nous proposons également des représentations artistiques pour mettre en valeur nos patrimoines matériels et immatériels», a-t-il précisé.

Afin de préserver l'identité culturelle, les autorités locales ont investi dans la préservation des fêtes traditionnelles, la sauvegarde des patrimoines, ainsi que dans le développement des produits du terroir. Parallèlement, des politiques incitatives ont été mises en place pour encourager les entreprises à investir dans cette région prometteuse. -VOV/VNA