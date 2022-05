Un individu de pangolin. Photo: VNA

Dak Nong (VNA) – La police du district de Tuy Duc de la province de Dak Nong (Hauts plateaux du Centre) a annoncé une décision de poursuivre en justice contre Hoang Thi Ngan, 57 ans, domiciliée dans la commune de Quang Truc, district de Tuy Duc.

Elle a été interdite de quitter son lieu de résidence pour servir les fins de l’enquête et clarifier son comportement violant les règlements sur la gestion et la protection des animaux menacés, précieux et rares, conformément à l’article 244, Code pénal 2015.

La décision ci-dessus a été approuvée par le Parquet populaire de la province de Dak Nong.

Le 5 mai, la police du district de Tuy Duc a détecté un individu d’animal sauvage détenu illégalement par Hoang Thi Ngan qui a avoué l’avoir acheté d’une autre personne pour le revendre. Les résultats d'évaluation ont montré que cet individu appartenait à l’espèce de pangolin javanais (Manis Javanica) qui a été inscrit dans la sur la liste des espèces sauvages en voie de disparition.

Selon la police locale, Hoang Thi Ngan est également une personne importante dans un réseau d'achat et de vente illégale d'animaux sauvages dans la province. -VNA