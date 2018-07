Ville de Ban Me Thuot de la province de Dak Lak. Photo: intenet



Dak Lak (VNA) – La province de Dak Lak, située sur les Hauts plateaux du Centre attire de nouveaux projets d’investissement avec d’énormes capitaux, contribuant ainsi au développement socio-économique local, a affirmé Nguyen Tuan Ha, vice-président du Comité populaire provincial.

Au premier semestre de cette année, Dak Lak a attiré 31 projets d'investissement, cumulant plus de 2.448 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, soit environ 108 millions de dollars, représentant une augmentation de l'ordre de trois projets et de 104% en valeur par rapport à la même période en 2017. Les projets concernaient principalement l’industrie, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la transformation agricole et sylvicole, le tourisme.

Ces derniers temps, Dak Lak a mené une kyrielle d’activités de promotion de l’investissement comme la présentation des potentiels, des opportunités d’investissement, des avantages et des projets clés lors des conférences de promotion de l’investissement organisées dans comme hors du pays ou encore les rencontres avec des investisseurs étrangers.

La province prodigue également des politiques préférentielles en faveur des investisseurs telles que les exonérations de loyers ou l'exemption des taxes d'importation sur certains équipements, des matériaux, des véhicules de transport et des marchandises dans la localité.

La province continue d'accélérer les activités de promotion de l’investissement afin d’attirer de plus en plus de projets représentant des grands capitaux d’investissement en faveur du développement socio-économique de la province. -VNA